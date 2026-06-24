【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画『Tottemo Release 80.8』の第11弾作品となる『Tottemo Release 80.8（11）』を配信リリース。 LiSAとのコラボレーション楽曲も収録されている。 ■「キーが高い……！笑」（LiSA） 『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県、それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモ