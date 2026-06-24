コメの価格高騰が続いていましたが、スーパーを取材すると大幅な値下げが始まっていました。その理由とはー「ライス、ずっっっと無料です」と書かれた炊飯器を開けると、入っていたのは炊きたてのごはんです。ごはんを無料で提供しているのは、札幌市東区のラーメン店です。豚骨醤油スープに鶏の油、中太麺を合わせた横浜発祥の家系ラーメンにはライスがつきもの。欠かすことができないといい