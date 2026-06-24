24日午後4時3分、長崎地方気象台は長崎県気象解説情報（線状降水帯半日前予測）を発表しました。 九州北部地方(山口県を含む)では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ［気象現象の予想］ 線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。 〔長崎県〕25日未明～朝にかけて 大雨に対する心構えを一段高めていただき