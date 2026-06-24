「髪のお悩み」◆テーマ【髪のお悩み】梅雨時期に気になるうねりや広がり、白髪やカラーのダメージ、産後の抜け毛など…年代を問わず、女性の髪のお悩みはさまざま。今回は「髪のお悩み」についてDEEPに語らいます。▼毛量が多すぎてヘアゴムが弾け飛ぶ！？宇野実彩子（AAA）が長年抱えてきた悩みとは？▼内田恭子の20代から続く白髪との付き合い方▼白髪、パサつき、うねり、抜け毛…様々な悩みを抱える椿鬼奴が実践した頭皮ケア