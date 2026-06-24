24日午後4時、気象台は、熊本を含む九州北部地方に線状降水帯の半日前予測を発表しました。 ＜画像で確認する＞“線状降水帯 半日前予測”熊本の雨シミュレーションと発雷確率 熊本では、あす25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとしてます。 すでに、おとといの降り始めからの雨量が250mmを超えている所もあり、地盤が緩んでいるとして、気象台は