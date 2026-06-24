テレ東では、８月23日（日）に江東区・有明にある東京ガーデンシアターにてイベント「川島明の辞書で呑むTHEライブ４～たぎれ有明！たっぷり７０００人で呑みましょう～」を開催する。夏の開催は今年で３年連続３回目。もはや夏の風物詩になりつつあるテレ東プレゼンツの”日本語の夏フェス“！昨年は東京体育館に5000人を動員したが、今年はさらに規模を拡大して7000人！達成すれば、おそらく【辞書を