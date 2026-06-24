日本バレーボール協会は24日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第2週に臨むバレーボール男子日本代表チームの出場選手14人を発表しました。キャプテンの石川祐希選手、郄橋藍選手、西田有志選手らが順当に名を連ねました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本は第1週を4連勝の好スタート。24日から第2週