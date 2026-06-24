梅雨前線の影響で熊本県内は、25日（木）にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。 【写真を見る】【大雨情報】熊本県内はあす25日(木)明け方～も“非常に激しい雨”井芹川流域の避難指示続く ※24日午後3時50分時点 熊本市では通勤通学時間帯に雨が強まり、午前8時までの1時間に30ミリの激しい雨を観測しました。 大雨による浸水被害の危険が高まったとして、午後3時50分現在も、熊本