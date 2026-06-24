昨年ソフトバンクからドラフト1位指名を受け、米スタンフォード大学でMLB入りを目指す佐々木麟太郎選手が日本時間24日、MLBドラフトコンバインに参加。打撃テストでは豪快なスイングを披露し、MLB各球団スカウトにアピールをしました。今季のドラフトコンバインは、ダイヤモンドバックスの本拠地チェイス・フィールドにて開催され、日本時間24日から27日までの4日間の日程で行われます。ドラフト候補の334選手が参加予定で、佐々木