スーパーの店頭に並んだ白黒包装になったカルビーのスナック菓子「かっぱえびせん」＝1日、東京都内帝国データバンクが全国の企業に中東危機に伴うナフサをはじめとする石油製品の供給状況を尋ねた調査で、3〜4月と比べ「影響は強まっている」と答えた企業が7割に上ったことが24日分かった。ナフサは塗料や包装、断熱材など幅広い製品の原材料で、多くの企業が供給懸念や製造コスト上昇により苦慮する状況が浮かび上がった。5