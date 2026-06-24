携帯電話会社の回線契約を特典目当てで次々と乗り換える「ホッピング」の抑制策について、総務省の有識者会議は24日、特典を最長1年間分割して提供できるようにする案をまとめた。短期解約のメリットを減らすことで制度の悪用を防ぐ。一方、ホッピングを誘発している低い解約金の上限額引き上げと、特典の上限額引き下げは見送る方向となった。秋ごろ改正手続きに入る。国は携帯電話の契約を巡り、高額の現金還元や契約の「2年