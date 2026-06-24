バレーボール女子SVリーグの姫路は24日、日本代表の秋本美空（19）が来季イタリア・セリエAのブスト・アルシーツィオに期限付き移籍すると発表した。この日、都内で会見予定だったが、体調不良のため会見が中止になっていた。ブスト・アルシーツィオは世界最高峰と呼び声高いイタリアでリーグ制覇の経験もあり、若手育成に定評がある名門。日本代表セッターの関菜々巳（27）が所属しており、来季から同代表の和田由紀子（24）