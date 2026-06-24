テレビ朝日系「痛快！ビッグダディ！」で一躍有名となった林下清志氏が２４日、ブログで再婚を発表した。お相手は「名古屋の方です」と説明している。林下氏は最初の妻と３度結婚し、３度離婚。１１年４月に、現在タレントとして活動する美奈子と再婚。美奈子は５人の子を連れての結婚で、同年１２月に子供が誕生し、１１人の子の父親となった。だが１３年２月に美奈子と離婚。１４年４月にはファンの女性と５度目の結婚。そ