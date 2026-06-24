停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県では24日朝、線状降水帯が発生しました。週末には2つの台風が本州に直撃する恐れがあり、警戒が必要です。25日にかけて激しい雨が予想される高知市から、高知さんさんテレビ・鍛治屋明香記者が中継でお伝えします。レインコートを着てフードをかぶり1時間ほど取材していますが、1時間前に比べて頭に当たる雨の重さがどんどん重くなってきています。ただ、風がほとんどないので、横殴りの雨とい