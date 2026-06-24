バレーボール女子日本代表の秋本美空（１９）が、世界最高峰リーグへの挑戦を決断した。所属先のＳＶリーグ・姫路は２４日、秋本がイタリア１部アルシーツィオに期限付き移籍すると発表した。昨季はドイツ１部のドレスナーＳＣでプレーし、海外の高さのある守備と数多く対峙。「プレーは最初は良くなかったが、だんだん良くなってすごくくいいシーズンだった」と手応えを口にする。アルシーツィオには関菜々巳が在籍。来季か