米メディアがパワーランキング発表サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、23日（日本時間24日）開催分をもって全グループが第2節を消化した。米メディアは出場48か国のパワーランキングを改めて発表。日本よりも1ランク下とした韓国を厳しく評価している。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「12日目終了時点でワールドカップ全48チームを再ランキング。11ランクアップでトップ10入りしたのはどの国？」との見出し