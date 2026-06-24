【モデルプレス＝2026/06/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、6月22日に自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪型を公開し、話題となっている。【写真】26歳イコラブメンバー「透明感レベチ」オフショル姿で“期間限定ヘア”披露◆野口衣織、期間限定のヘアカラー公開野口は「期間限定のラベンダーグレージュです」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、髪