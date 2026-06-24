【女子旅プレス＝2026/06/24】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、かつてないスケールで進化したハロウィンイベントを、9月18日（金）〜11月3日（火・祝）まで開催する。夜の本格ホラー演出に、ミッフィーたちが初めて仮装で登場する新パレード、生歌と生演奏でスケールアップした絶景ナイトショー、九州の秋の味覚を堪能できるグルメフェスなど、昼夜問わず非日常の没入体験を提供する。【写真】ハウステ