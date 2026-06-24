【モデルプレス＝2026/06/24】アーティストでサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）にトレーナーとして出演している安達祐人が、6月23日に自身のX（旧Twitter）を更新。父親との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】「日プ新世界」トレーナー「格好良いですね」レアな父との2ショット◆安達祐人、父との2ショット披露安達は「地元の長野の