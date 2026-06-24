◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽中日桜井頼之介投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ入江大生投手▽巨人佐々木俊輔外野手▽広島常広羽也斗投手▽ヤクルト茂木栄五郎内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク大竹風雅投手▽日本ハム加藤貴之投手▽オリックス田嶋大樹投手▽ロッテ河村説人投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク石塚綜一郎捕手▽西武岩城