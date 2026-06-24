アマチュアボクシングで昨年度の選抜、総体（インターハイ）、国スポの高校３冠を達成した古城佑馬（こじょう・ゆうま、１８）＝帝拳＝が２４日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦まで）のプロテストを受験した。２５日に合格発表が行われ、合格すれば今冬にもフェザー級かスーパーフェザー級でプロデビューする予定だ。身長１７９センチの長身サウスポー・古城は、日本スーパーバンタム級２位の福井勝也（２９）＝帝拳＝と３