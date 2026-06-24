国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年6月24日の定例会見で、23日に行われた平和祈念公園（糸満市）で開かれた沖縄全戦没者追悼式中の、高市早苗首相へ向けた「ヤジ」を批判した。首相あいさつ中に「戦争反対！」「沖縄に来るな！」のヤジ沖縄県の「慰霊の日」にあたる23日、高市氏は沖縄全戦没者追悼式に出席。首相あいさつを行った。式典中、名前を呼ばれた高市氏が立ち上がると、「戦争反対！」と男性が大きな声を上げた。ヤジの