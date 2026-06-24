◆園田１０Ｒ・笠形山特別（ＪＲＡ交流競走、６月２４日、園田競馬場・ダート１４００メートル）Ｇ１・６勝した名牝・ブエナビスタの９番目の産駒として注目を集めているグランビスタ（牝３歳、栗東・池添学厩舎所属、父ドレフォン）が出走した。吉村誠之助騎手を背に３番人気に支持された同馬はスタートを決めハナに立ったが、２番手につけた富田暁騎手が騎乗する１番人気ジューンオアシスとの一騎打ちの末、３／４馬身差及ば