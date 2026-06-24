お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が22日にXに、居酒屋で横のテーブルに座った女性から受けた煙被害についてイラスト入りで投稿した。状況が分かりやすいイラストにコメント欄は「絵心がある」などとにぎわっている。 【写真】毒ケムリ被害をイラストで説明 「めっちゃ分かりやすい」の声 真栄田は「居酒屋の横のテーブルの20代前半くらいの女が電子タバコ吸って、自分の席の男子達に気を使ってますアピ