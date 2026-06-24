期限付き移籍期間は2027年6月30日までJ1名古屋グランパスは6月24日、MF倍井謙がベルギー1部KVコルトレイクに期限付き移籍することを発表した。25歳の倍井は名古屋U-18から関西学院大を経てトップチームに加入。ジュビロ磐田への期限付き移籍を経て、ベルギー2部ベールスホットへ期限付き移籍。20日に期限付き移籍の満了が発表されていた。今回のコルトレイクへの期限付き移籍期間は2027年6月30日まで。公式サイトで倍井は「