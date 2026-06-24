韓国政府が30日に訪韓するウクライナ外相と北朝鮮兵捕虜2人の韓国行き問題について議論する。昨年1月にロシアのクルスク戦線で捕まったイ氏とペク氏の韓国行きがついに可視化したのだ。外交部がウクライナ側とすでに基本合意したと明らかにしただけに、政府はこれ以上長引かせず、2人の安全な国内入国を早期に終えなければいけない。2人の捕虜は公開的に韓国行きの意思を何度か明らかにした。北朝鮮に残る家族の被害を心配してため