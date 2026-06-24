２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）【新華社寧波6月24日】中国浙江省寧波市江北区は近年、学校体育の充実を図っている。児童生徒の体力と運動能力の向上を目指し、多くの学校に多彩で魅力的な授業を導入している。２２日、パルクールを取り入れた体育の授業に取り組む寧波市江北中心学校の生徒。（寧波＝新華社記者／江漢）２２日、体育の授業で人工知能