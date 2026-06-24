２３日、勢いよく流れる黄果樹瀑布。（ドローンから、安順＝新華社配信／陳熙）【新華社安順6月24日】中国貴州省安順市の黄果樹瀑布は、連日の雨と上流から流れ込む水の影響で水位が上昇し、勢いよく流れ落ちる様子が観光客を引き付けている。２３日、勢いよく流れる黄果樹瀑布。（ドローンから、安順＝新華社配信／陳熙）２３日、勢いよく流れる黄果樹瀑布。（ドローンから、安順＝新華社配信／陳熙）２３日、勢いよく流れる黄