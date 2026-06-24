ナルミヤ・インターナショナルが展開する「ナルミヤキャラクターズ」と、讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が初のコラボレーション。「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンとして、25日から7月8日まで全国のはなまるうどん店舗（一部店舗を除く）で展開する。今回のコラボでは、「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」「mezzo piano junior（メゾピアノジュニア）」「pom ponette junior（ポンポネットジュニア）」「DAIS