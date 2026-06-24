いわゆる「国旗損壊罪」を創設する法案が24日、衆議院で審議入りしました。野党側は、「国旗を大切に思う国民感情を強制することになり、憲法の思想信条の自由に反する」などと訴えました。中道改革連合・階猛幹事長「国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするというのであれば、そのような感情を尊重する思想を刑罰をもって強制することになり、憲法の思想信条の自由に反するのではないかと考えますが」共同提出者のひとり自民