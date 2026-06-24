子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが6月23日、自身のブログを更新。リンパ液が溜まるようになった、左足裏の違和感について伝えました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん左足裏の違和感を伝える「足裏にリンパ液が溜まるようになり歩くたびジェルシートの上を歩いている感じで左右アンバランス」古村さんは、真新しいスニーカーを履いた画像を添えて「久しぶりに新しい靴を履きました」