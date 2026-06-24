秋本美空バレーボールSVリーグ女子の姫路は24日、日本代表アタッカーの秋本美空（19）が2026〜27年シーズンはイタリア1部リーグのブストアルシツィオに期限付き移籍すると発表した。ドイツ1部でプレーした25〜26年シーズンに続いての海外挑戦で「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみ。新しい環境で、いろんなことにどんどんトライしていきたい」とコメントした。ブストアルシツィオには日本代表の関菜々