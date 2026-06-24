ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は予選初日を迎えた。前検1番時計の6秒62をマークした鈴木唯央（25＝群馬）が初戦の7Rを2コース差しで快勝。「1番時計だったけど、操縦性が良くなかったのでペラは叩き変えました。その部分は解消されたし、足も落ちていない。1周1マークはターンミスしたけど向いてから古場さんをつかまえた。あとは天候に合わせて微調整するだけ」暫定節イチパワーといったところか。2日目以降