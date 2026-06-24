愛犬がずっとついてくる心理 トイレやお風呂にもついてきたり、洗濯物を干すときにもついてきたり、飼い主が家の中を移動する度に愛犬がずっとついてくることがあります。 愛犬が飼い主の後をついて回ることには様々な理由があります。性格が関係することもありますし、生活環境が関係することもあります。 1.飼い主とずっと一緒にいたいから 愛犬がずっとついてくるのは、飼い主とずっと一緒にいたいからです。