わんこたちと戯れる男の子の光景がSNSで反響を呼んでいます。「たすけてー！」そんな声もどこか嬉しそうで…！？幸せなひとときが話題を呼び、投稿は6.6万回再生を突破。「天国？」「これが犬の醍醐味」「幸せな助けてだなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『たすけてー！』孫が家に遊びに来た結果→3匹の犬に『仲間だ』と思われて…幸せ過ぎる『もみくちゃな光景』】 3匹のわんこた