飼い主さんが帰宅したら、わざわざお出迎えのために廊下まで出てきてくれたというチワワ×マルチーズの「もじゅ」くん。思った以上に『ヨボヨボの姿』が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、愛おしい光景は記事執筆時点で913万回を超えて表示されており、18万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【写真：帰宅後、寝ていた犬が『お出迎え』をしてくれて…顔を見てみると→『ヨボヨボな表情』】