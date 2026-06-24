トキエアは、共同代表制を廃止した新経営体制を発表した。代表取締役には長谷川政樹氏、取締役には進俊則氏と堀江貴文氏がいずれも再任された。取締役には廣瀬右左義氏が新たに選任された。6月23日の定時株主総会と取締役会を経て決定した。共同通信によると、共同代表を務めていた和田直希氏の再任案が株主総会で否決され、退任した。2026年3月期の最終損益は24億2,290万円の赤字で、約29億円の債務超過に陥っているという。和田