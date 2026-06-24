クロアチア代表のルカ・モドリッチが“偉業”を成し遂げた。現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯グループＬ第２節のパナマ戦（１−０）で先発したモドリッチは、代表での通算出場数が200試合に達した。母国メディア『INDEX.HR』はパナマ戦後、「モドリッチは代表通算200キャップに到達した史上４人目の選手となった。これまで、この記録を達成したのは、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、クリスティアーノ・ロナウド（ポ