25日、薩摩・大隅地方は雨で、特に午前中は雷を伴い非常に激しく降る恐れがあります。短時間で雨脚が強まるため、低地の浸水や河川の増水に警戒が必要です。地盤の緩みから土砂災害にも注意してください。種子島・屋久島は曇り中心で所により雷雨、奄美は概ね晴れますが一時的な雨に注意が必要です。24日午前8時48分ごろ薩摩地方で線状降水帯が発生し、薩摩川内市で108ミリの雨を観測するなど猛烈な雨となりました。中小河川の