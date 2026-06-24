野中瑠衣が突然の告白をした(C)産経新聞社バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、6月21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムーソフトバンク戦にゲスト出演した際の様子を公開した。【写真】エスコンを満喫！きつね耳の野中瑠衣をチェック24歳の野中はインスタに「余談ですが…」と綴り、「実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私に