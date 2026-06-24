俳優の天海祐希が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』発表会にゲストとして参加した。【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海が座長として舞台をやっていた際に、阿久津社長がセブンの商品を差し入れ。天海店長の“出張セブン-イレブン”を開いたこともあった