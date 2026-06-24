くら寿司は24日、2027年を目途にタイ・バンコクへの出店を予定していると発表した。東南アジア初進出となる。【画像】「サーモンと肉」フェアも開催！商品一覧くら寿司は海外展開を進めており、2009年にアメリカに初出店。91店舗を展開している。14年からは台湾にも出店し、26年5月末時点で63店舗を運営している。いずれも現地法人を通じて出店している。タイは、約7000万人の人口を抱え、東南アジアでも有数の親日国。同社