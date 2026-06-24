日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。DeNAは入江大生投手の登録を抹消しました。今季先発に転向した入江投手は、7試合に先発登板し0勝3敗。防御率は6.90という成績です。前日の23日、中日戦に登板し6回途中5失点という投球で、敗戦投手になっていました。