“ビッグダディ”こと林下清志氏が24日、自身のブログを更新。結婚を発表した。これまで結婚歴は7回あり、8回目とみられる。【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文林下氏は「ご報告」と題し、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝えた。続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行