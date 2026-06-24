プロ野球・ヤクルトは24日、茂木栄五郎選手の登録を抹消しました。11年目の茂木選手は今季ここまで23試合の出場で30打数7安打2打点、打率.233の成績。14日の試合では9回に守備から出場しますが、その試合以降、出場はありませんでした。