日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。中日はドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手を1軍登録しました。櫻井投手は2025年のドラフトで中日から2位指名を受けて入団。1年目からここまで8試合の先発を含め9試合に登板し、2勝3敗、防御率5.19の成績を残しています。前回10日のロッテ戦でも先発マウンドに上がり、8回123球を投げ9安打、1本塁打、6奪三振、3失点と粘りのピッチングを披露。今季2勝目を手にしました。この日行われるDeNA