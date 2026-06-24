男性デュオ「スキマスイッチ」の大橋卓弥（48）と常田真太郎（48）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気俳優に楽曲提供した際のエピソードを語った。これまで女優の松たか子、歌手・工藤静香、俳優・大泉洋らに楽曲提供をしてきた「スキマスイッチ」。自分たちらしさよりも「その方に合ったメロディーとか歌詞にしたいと思ってる」という大橋だったが、常田は完成後「ぽいですね」と