アマチュアボクシング23年全日本選手権ライト級王者で、名門・帝拳ジムからプロ転向する中山颯太（22）が24日、東京・後楽園ホールでB級（6回戦以下）プロテストを受験した。スパーリング、シャドーボクシングなどのメニューを消化し「（関東大学）リーグ戦で何度も戦った舞台。緊張はせずにできた」と汗を拭った。同門の浅井陸（22、2戦2勝）との3ラウンドのスパーリングではジャブから上下に攻撃を散らし、カウンターの左フ