【ロサンゼルス共同】国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は23日、FOXニュースの番組で、トランプ米大統領が7月19日（日本時間20日）にニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の決勝を観戦し、優勝チームにトロフィーを授与すると明らかにした。同会長とトランプ氏が2人で手渡す形式になるといい、会長は番組で「われわれは常に一緒だ」と語った。トランプ氏は、