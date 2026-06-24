4月下旬に死球で左手首骨折した阪神・近本光司外野手（31）が24日、ファームの本拠地のSGL尼崎の室内練習場で軽めのキャッチボールを行った。硬球ではなく、軽めのスポンジボールのようなもので、畠を相手に丁寧に腕を振った。すでに屋外でのダッシュなどは再開しており、復活へ向け、また一歩前進したと見られる。